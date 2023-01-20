造成頭痛的原因不勝枚舉，誘發的原因也可能源自天氣、飲食習慣、生活壓力、睡眠障礙等，其中以「性行為頭痛」（又稱「性交頭痛」）最令患者難以啟齒。

●性行為頭痛 嚴重恐猝死

安南醫院神經內科醫師杜宜憲分享，頭痛門診偶爾會出現一些神情害羞的患者，雖表示自身有頭痛困擾，但進一步詢問細節時，患者卻欲言又止，逐步詢問後，才釐清成因是最近和另一半性行為時，突然感到頭痛欲裂。

杜宜憲說明，性行為的過程中，血壓和心跳會上升，這樣的時機下出現頭痛並不少見，雖難免讓人不好意思向醫師開口，但萬萬輕忽不得，因為其背後病因輕則無礙，重則蜘蛛網膜下腔出血，不僅死亡率高，新聞報導常提及的「性行為猝死」也可能來自這一類情況。

●性行為姿勢特殊 易致低腦壓頭痛

其次嚴重的疾病，則可能是大腦血管痙攣，或頭頸部動脈血管壁剝離，杜宜憲表明，這類疾病雖然不會立即致死，但如果沒有及時處理，造成中風或腦出血的機率依舊很高，所以不能輕忽。

此外，若性行為姿勢比較特殊，亦可能導致腦脊髓液外漏，形成所謂的「低腦壓頭痛」，也就是大腦裡面出現漏水情形，大腦因而下沉，讓患者站立時感到劇痛。

●釐清頭痛原因 對症下藥獲改善

倘若以上危險且嚴重的頭痛病因都排除了，便可能是「原發性行為頭痛」，或是更輕微的「頸部拉傷」。杜宜憲提及，前者只需要規律服用藥物，慢慢就會改善；後者則是因為性行為過程中，頭頸部太用力而拉傷、扭到，多休息、放鬆後，同樣有所改善。

至於要安排哪些檢查才能診斷出性行為頭痛的起因，杜宜憲建議，先釐清進行性行為時感到頭痛的姿勢為何、頭痛的程度是持續的，抑或是瞬間大痛、除了性行為之外，是否還有其他誘發頭痛的動作等。

毋須感到不好意思 應盡早揪出病因

杜宜憲提醒，凡有性行為頭痛困擾的病人，務必接受腦部電腦斷層（CT），初步排除蜘蛛網膜下腔出血。接著，建議再接受核磁共振（MRI）及血管攝影，目的是排除腦血管疾病，包括痙攣、血管剝離、動脈瘤，也能確定腦部是否有腦瘤，或是低腦壓頭痛的影像特徵，提供的細節愈多，醫師愈能判斷頭痛原因。

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