台南一名女子小芳（化名）前年12月在社群軟體TUMBLR、TELEGRAM上竟發現自己與前男友的露胸、口交照，一查發現竟是前男友3年前偷拍並散布照片，警方調查後發現男子共散布5張照片，其中4張確定為小芳本人，而另一張為其他女子，法官依散布竊錄之非公開活動內容罪，處有期徒刑3月，緩刑2年。

判決書指出，男子在107年1月20日在台南市住處用手機拍下小芳裸露胸部、替他口交等猥褻行為的照片，男子隨後在社群軟體「TUMBLR」網路相簿分享照片，小芳110年12月14日在社群軟體TUMBLR、TELEGRAM發現自己的性愛圖片，決定報警提告，警方扣查的5張照片中，其中4張為小芳，另外一張為不詳女子，該女子裸露臀部，臀部上有不明液體。

不過男子僅承認其中一張照片為竊錄，認為有兩張照片小芳有看鏡頭，並非偷拍；且3張照片在雙方110年1月簽訂和解書前，對方早已知道有這些照片存，另外一張照片的女子並非小芳；台南地院認為，第5張照片僅有裸露背部及臀部，女子側臉被頭髮遮住，難以辨識是否為小芳。

法官認為男子在社群軟體上散布不雅照片，侵害對方隱私權，致對方身心、名譽受創，男子稱為大學畢業、從事社會福利相關工作、月薪約新臺幣26000至29000元、須扶養祖母，判依散布竊錄之非公開活動內容罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日，緩刑2年。