東勢一名外籍新娘刮中100萬元，受到財神的眷顧得到大獎。(民眾提供)

彩券行業者建議，目前還有很多大獎沒有刮出來，民眾可以集拼手氣。(民眾提供)

財神來時連擋都擋不住！東勢區兩名外籍新娘在春節連假前，昨天晚上下班領年終獎金後前往彩券行，花一萬元買5張2000萬超級紅包刮刮樂，刮第5張時幸運的中了10萬元獎金；另名外籍新娘心癢向友人借2000元，買了一張居然刮中100萬元獎金，兩人共抱走110萬元獎金。業者建議，民眾可集資購買拼大獎。

東勢區利吉市彩劵行剛好位在五個路口會合處。業者指出，就好像是五路通財神一樣，他的獎券行每年都有開出百萬獎金，吸引很多人都會到店裡來試試手氣；昨天傍晚這兩名幸運兒只花1萬2000元就刮中110萬元，非常幸運受到財神的眷顧得大獎。

兩外籍新娘刮中百萬大獎消息傳出後，不僅業者燃放鞭炮慶祝，亦造成東勢山城大轟動，吸引許多民眾爭相前往購買試試運氣。業者指出，自從開賣超級大紅包彩劵後，就已經刮出三張10萬元獎金跟一張100萬原獎金，是目前大豐原及山城地區首先開出大獎的彩劵行。

彩券行業者建議，目前還有很多大獎沒有刮出來，過年期間想拼大獎的好朋友，可以前往拼手氣；以集資的成績最好，可以跟同學、朋友、親戚共同合資來拼大獎，買整本的這樣大獎比較不會錯過。