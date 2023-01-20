行政院長蘇貞昌昨在臉書宣布內閣總辭，但總統府卻僅稱農曆春節期間將啟動內閣調整，新閣揆與新內閣成員仍懸而未決，被解讀找不到人。前總統馬英九上午被問到有何建議，僅說這問題不知道怎麼回答，「我任內沒有發生過這個問題」。

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