行政院長找不到人接？馬英九：我任內沒有發生過這個問題 10:282023/01/20 中時 周志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌昨在臉書宣布內閣總辭，但總統府卻僅稱農曆春節期間將啟動內閣調整，新閣揆與新內閣成員仍懸而未決，被解讀找不到人。前總統馬英九上午被問到有何建議，僅說這問題不知道怎麼回答，「我任內沒有發生過這個問題」。（周志豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌昨在臉書宣布內閣總辭，但總統府卻僅稱農曆春節期間將啟動內閣調整，新閣揆與新內閣成員仍懸而未決，被解讀找不到人。前總統馬英九上午被問到有何建議，僅說這問題不知道怎麼回答，「我任內沒有發生過這個問題」。 蔡細數蘇政績卻意外揭露嚴重問題？林濁水：這樣的總統只能嘆氣 陳建仁反悔接閣揆？遭爆為保「高薪大爽缺」：可領一輩子 蔡英文將啟動內閣調整？名嘴疑：除非新閣揆「這樣當」 #行政院長 #內閣改組 #馬英九 #蔡英文 #蘇貞昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小英謝蘇貞昌通篇沒提「這2字」有玄機？ 黨政人士洩遲未徵詢陳建仁原因 08:502023/01/20 政治 接任閣揆是假消息？ 陳建仁：蔡英文沒徵詢過我 09:352023/01/19 政治 蘇揆辭職更上層樓？「綠營三巨頭」最新聲量超驚人 00:012023/01/20 政治 88會館調查出爐 她驚爆最大問題沒交代 08:182023/01/20 政治 內閣改組蘇揆是否留任成謎 蘇巧慧：心中有想法但不能說 11:422023/01/19 政治 陳建仁終於要被徵詢接閣揆了 副院長人選除鄭文燦還有「他」 09:092023/01/20 政治 聽到蔡英文「啟動內閣調整」？ 林濁水驚呆吐5字猛酸 09:002023/01/20 政治 嗆立委叫什麼？蘇跋扈巧辯令人反感 04:102023/01/20 政治要聞 蔣萬安送禮夾帶「全家福」？ 他曝蘇貞昌這張卡打臉綠議員：還附錢幣 07:442023/01/20 政治 蘇揆請辭待命 總統調整內閣 04:102023/01/20 政治要聞 蘇貞昌將成「太上院長」？ 內閣改組傳有三套劇本 14:262023/01/19 政治 林右昌入閣聲量高 謝國樑盼「助推動基隆升格直轄」 09:482023/01/20 政治 蘇貞昌終於下台！羅智強爽喊8字1.5萬人瞬間讚爆 10:022023/01/20 政治 蘇貞昌請辭後 工商界盼穩定經濟、兩岸恢復交流 04:102023/01/20 政治要聞 改組懸而未決 國民黨批無反省決心 04:102023/01/20 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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