行政院長蘇貞昌昨在臉書宣布內閣總辭，但總統府卻僅稱農曆春節期間將啟動內閣調整，新閣揆與新內閣成員仍懸而未決，被解讀找不到人。前總統馬英九上午被問到有何建議，僅說這問題不知道怎麼回答，「我任內沒有發生過這個問題」。