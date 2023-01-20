過去曾以童星身分出道的日本女星大原優乃，19歲時就憑著天使臉孔與F及罩杯的火辣身材進軍「寫真界」，2017年推出第一本寫真集之後便以「童顏巨乳」打響名號，陸續登上多本性感雜誌封面，成為新一代性感女神。而近幾年積極經營YouTube頻道與IG的她，除了在近期公開自己演唱的歌曲外，還曬出完健身環的影片及寫真美照，火辣的身材因此再度被看光。

大原優乃出道多年，雖身高只有154公分，但超豐滿的F罩杯，讓她在2022年以「性感小隻馬」之姿，入選為「巨乳BEST100」百大女星名單當中，火速不斷攀升。而日前再度受邀登上雜誌封面的她，也在個人IG上公開照片，只見照片中，她穿著墨綠色毛線所織的低胸內衣，但卻因內衣太小件加上邪惡的拍攝視角，使她飽滿的上圍曲線一覽無遺，加上白皙的肌膚與無辜的表情，都令網友看了忍不住暴動，吸引超過6.6萬人按讚。

另外，近期積極經營各大社群媒體的她，不久前也曾公開一段挑戰Switch的「健身環大冒險+快問快答」影片，當時她穿著一件黑色的低胸運動背心與長褲，自信滿滿的開始玩挑戰遊戲，過程中她不斷跟著遊戲上下跳動，火辣的北半球也因此呼之欲出，同樣令粉絲們大噴鼻血，吸引超過21萬人次觀看。