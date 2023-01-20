民進黨新任黨主席賴清德稱，台灣已是主權獨立國家，沒有宣布台獨必要。前總統馬英九上午受訪時批評，賴的他這個說法很難自圓其說，因為全世界沒有一個國家叫台灣，這個國家叫中華民國。

賴清德稱台灣已是主權獨立國家 藍委：比蔡英文更冒進、危險
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