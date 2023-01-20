賴清德稱台灣已是主權獨立國家 馬英九：難自圓其說 10:312023/01/20 中時 周志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨新任黨主席賴清德稱，台灣已是主權獨立國家，沒有宣布台獨必要。前總統馬英九上午受訪時批評，賴的他這個說法很難自圓其說，因為全世界沒有一個國家叫台灣，這個國家叫中華民國。（周志豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨新任黨主席賴清德稱，台灣已是主權獨立國家，沒有宣布台獨必要。前總統馬英九上午受訪時批評，賴的他這個說法很難自圓其說，因為全世界沒有一個國家叫台灣，這個國家叫中華民國。 賴清德稱台灣已是主權獨立國家 藍委：比蔡英文更冒進、危險 發現黑熊最多領8000 阿里山鄉列示範區 台灣大不忍了 3聲明怒轟NCC違法 #賴清德 #主權獨立 #國家 #說法 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看不慣台人出國窮遊批國旅爛 他在京都住半年：台南大贏 07:552023/01/20 生活 台美貿易倡議 台灣還要倒貼什麼 04:102023/01/20 時論廣場 民眾黨籲水雷代替地雷 國防專家：應並行布雷 04:102023/01/20 政治要聞 台灣人大鬧日本列車「指定席當自由席」 同鄉嘆：熟悉家鄉味 09:452023/01/20 生活 從小到大都一直看到蘇貞昌！ 名醫驚爆民進黨致命危機 07:582023/01/20 政治 外交部駁疑美論 學者：莫忘斷交痛 04:102023/01/20 政治要聞 蘇貞昌下台賴清德深夜喊6字 綠粉竟炸鍋怒嗆：小英出來面對 08:212023/01/20 政治 陳喬恩自爆登記結婚沒報備 經紀人「看熱搜才知」超崩潰 08:072023/01/20 娛樂 民進黨的政權末期症候群 04:102023/01/19 政治要聞 民進黨主席賴清德：兩岸政策將延續蔡英文路線 04:102023/01/19 政治要聞 各大串流端好片 春節宅家煲劇看電影 04:102023/01/20 時尚消費 一包螺螄粉也得有是非 04:102023/01/20 時論廣場 賴清德欺騙綠粉感情？一上任就喊「這句」網掀桌怒吼2字 07:582023/01/19 政治 賴清德被看破手腳了？郭正亮揭1事預言：怎麼可能當選 07:352023/01/20 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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