光影穿過上方竹編板灑落，更襯托出森之屋溫潤柔膩的氛圍及美感。（東勢林管處提供）

竹的材質及加工技術介紹牆。（東勢林管處提供）

認識國產材-翻翻板知識牆。（東勢林管處提供）

春節您想來趟深度旅遊嗎？東勢林業文化園區木作小木屋「國產材台灣館－森之屋」更新升級2.0了！10種豐富展示主題，不僅展示各種文創國產材作品，設計上融入許多與民眾互動的巧思；內容更加多元有趣，提供親子優質的寓教於樂場域。東勢林管處強調，文化園區初二到初八均有開園，歡迎民眾來趟林業文化深度之旅，感受國產材溫潤魅力。

東勢林管處說，以國產木竹材打造的「森之屋」，扮演著「國產材品牌大使」角色，東勢林管處於今年初將展館內部賦予新生命，重新設計翻新，加入了許多動手玩木材的巧思，期盼帶給大家豐盛的木育饗宴。這次將館內空間重新規畫設計10種不同的展示主題，以台灣杉、台灣櫸、樟木、相思木等所構成木材質的樣板牆。

東勢林管處指出，獨特的拉門設計，讓民眾可看到不同材種所呈現的木紋，可近距離觸摸感受不同材種的質地；以翻翻板趣味設計的「知識牆」，了解什麼是國產材、台灣木材標章及碳匯等知識；透過小木屋造型森活小知識，更深切知道使用國產材的優點。另外還有竹的材質牆、木材取材方法、國產材廠商介紹等，帶領民眾更深一層的認識台灣國產木材。

東勢林管處強調，森之屋是個半戶外展示空間，光影透過上方竹編板灑落於館內，質樸的木紋在暖陽的照射下透出其溫潤柔膩的質感。「森之屋」將不定期舉辦木育手作DIY課程，以環境教育、親子共遊為主題；透過國產材材料，拼裝出木作小物，邀請民眾春節連假期間來感受國產材的知識饗宴及木材之美。