農曆春節假期開始，共機擾台作為仍持續，國防部今天表示，自昨天清晨6點至今天清晨6點，偵獲共機31架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域12架次）、共艦4艘次，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。