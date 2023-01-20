春節持續擾台！35共軍機艦在台海周邊活動 國軍嚴密監控 10:452023/01/20 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部公布共機最新擾台動態。（國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農曆春節假期開始，共機擾台作為仍持續，國防部今天表示，自昨天清晨6點至今天清晨6點，偵獲共機31架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域12架次）、共艦4艘次，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。 古蹟飄年味 免費導覽服務穿梭歷史記憶 百福藏倉釋出珍稀古茶 推特惠及加碼贈送活動 桃市府就服處5場共邀115家廠商徵才 年後接力起跑 #台海周邊 #共機 #擾台 #春節 #監控 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 群益期貨 春節日日抽萬元好禮 04:102023/01/18 投資理財 告五人爽接百場尾牙邀約登人氣王 還有廠商為他們改期 09:522023/01/19 娛樂 竹縣180餘年不間斷 寶山打中午2月4日登場 04:102023/01/18 地方新聞 台南尖山埤渡假村迎春 瘋玩氣墊親子樂園 04:102023/01/19 地方新聞 開運看古蹟 系列活動豐富滿檔 04:102023/01/19 地方新聞 桃園老街溪河川教育中心 春節期間推手作活動迎春 15:172023/01/18 寶島 原味十足復興區 美食手作DIY 特色戶外活動挑戰 13:002023/01/19 寶島 壽山動物園推認養快閃 名額5分鐘搶空 04:102023/01/19 地方新聞 壽山動物園推認養快閃 限額40名5分內秒殺 15:422023/01/18 寶島 台東重現古早味 永安村鄉親作伙搗年糕 04:102023/01/18 地方新聞 迎福兔 美術館系列活動雅俗共賞 13:022023/01/19 生活 超商春節、開工優惠一次看！咖啡不到30元再抽電動機車 12:082023/01/19 生活 春節賞屋去 代銷業不打烊 04:102023/01/18 財經要聞 元宵頂番踩街 開啟鹿港四季紅 15:002023/01/18 寶島 合庫銀有愛 寒冬擴大送暖 04:102023/01/19 全球財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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