繼九合一大選後，行政院長蘇貞昌昨日再度提出請辭，總統府回應農曆年期間啟動內閣調整作業，新內閣團隊將於年後最短時間迅速就定位，民進黨立委、蘇貞昌女兒蘇巧慧稍早在臉書表示，早上7點25分蘇貞昌就已經出門上班，大讚蘇貞昌堅守崗位直到最後一刻。

蘇巧慧在臉書貼出1張照片，是蘇貞昌與其他立法委員昨日在立法院中的合照，蘇巧慧表示，今天早上7點25分，照片中間這位先生（指蘇貞昌）又已經出門上班了，「果然是堅守崗位直到最後一刻，並且一刻都不會鬆懈，服務不打烊，讓全體國人安心過好年。」