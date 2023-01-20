歲末寒冬人間處處有溫情，大甲警民聯手助民過好年。（警方提供）

今天是小年夜，大甲警分局關懷不打烊，連夜低溫逢寒流來襲，有部分弱勢家庭在凜冽的氣候再加上生活的考驗，都讓這些家庭在即將到來的農曆年感到更加寒冷；大甲警分局員警平日於執行勤區查察工作時均會特別留意，一經發現除協助通報政府相關單位外，更會結合地方熱心人士、慈善團體共同伸出援手幫助。

警方指出，海墘派出所除勤區員警落實查察外也和在地鄰里長連線，一同發掘有急迫性需要幫助的家庭，再結合警友站及在地廟宇，將物資與紅包送到這些需要幫助的家庭，讓每個人都能開心過個溫暖的農曆春節。

大甲警分局強調，員警能充分發揮人民褓母及為民服務之精神，深入各社區，主動服務轄區弱勢家庭及獨居長者，視民如親，為善不落人後，在春節期間，適時送上溫暖，讓民眾感受到臺中市是一個「溫馨、安全、友善」的宜居城市；建立警察親民便民與愛民的良好形象，建構「平安、幸福、快樂」的社會氛圍，讓民眾過一個如意的春節假期及感受到社會的溫暖。