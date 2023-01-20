警方一問得知該女學生平時都搭客運，向客運公司詢問後，竟過4小時調閱監視器，發現女學生疑似搭錯車，竟一路「搭到台北車站」。（翻攝照片）

屏東警方日前接獲一名阿公晚上心急報案稱孫女放學後遲遲未返家，警方一問得知該女學生平時都搭客運上下學，向客運公司詢問後，對方花4小時調閱比對監視器，發現女學生疑似因搭錯車，竟一路「搭到台北車站」，最後在眾人協助下，女學生搭上回程客運，在晚上11點安全返家。

警方表示，阿公當時心急如焚地到派出所報案，其表示已超過放學時間，但遲遲等不到孫女返家，因此報警請求警方協尋；警方事後得知，孫女平時都搭乘客運上下學，立即致電客運公司詢問是否有搭載到該名乘客，後來客運公司傳來好消息，在台北車站發現該女學生，並將協助其返家。

阿公得知孫女平安無恙，頓時放下心中大石轉憂為喜；原來，該名女學生因發展較常人略為遲緩，因此家人讓其自行搭車上下學練習獨立自主，不料當天女學生不小心搭錯車，才一路從屏東坐到台北，幸而遇有積極熱心的司機及警方協助，方始女學生得以平安返家，家屬對於司機及警方熱心助人之善舉深表謝意。

里港警分局分局長鄭頴聰對於王、鄭二員視民如親、積極為民服務之表現給予高度肯定。呼籲大眾，如在路上發現類似狀況，應發揮大愛精神，通知警方或有關單位到場協助，幫他們迅速找到回家的路。