立委王鴻薇在廣播節目受訪時指出，新北市長侯友宜若要攻大位，要加強經濟、兩岸議題等論述，不能永遠「侯侯做代誌」，且侯友宜若本身夠強，黨內就難用「落跑」來卡侯。今（20）日上午侯友宜對此表示，大家在台灣安全及各項工作上彼此分工合作，攜手努力打拚，國家一定會更強，人民一定可以安居樂業。

侯友宜先誇讚王鴻薇是個認真、打拚，而且自己有一套論述的好議員，現在已經進到立法院，她一定會把立委的角色扮好，「每一個人有每一個人的角色，我現在是市長，她是立委，大家彼此分工合作」，侯友宜說，最重要的是為我們這塊土地做更多事，為中華民國、為台灣在安全以及各項的工作上，都能展現攜手合作、努力打拚的態度，我們用這樣的態度，國家一定更強，人民一定可以安居樂業。

媒體追問侯友宜，若選上總統就可以照顧新北市以外更多人。侯友宜表示，其實新北市就像台灣的縮影，是個多元族群、大家安居樂業的好地方，所以他常說「多元共融，團結共好」，讓我們這塊土地無論是新北市、全國各地的每個人，大家都要攜手合作、並肩作戰。

侯友宜說，就像昨天他也說了，謝謝蘇貞昌院長這4年來的辛苦，也期待新的內閣上任以後，我們更能夠同心齊力，為國家努力打拚，讓我們國家能夠永續、繁榮、安定。