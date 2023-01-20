39歲香港女星苟芸慧在台灣台中出生，早年移民加拿大，後來參加中華小姐選拔出道，曾是天王郭富城的緋聞女友之一。擁有34D好身材和甜美臉蛋的她，2018年嫁給富二代「錫礦大王」後人、賽車手男友陸漢洋，近兩年卻傳出因生育理念不合婚變，今(20日)報導，因陸漢洋不斷按讚求和，又主動當太太的免費司機，讓苟芸慧心軟決定不離婚了。

早年苟芸慧、鍾嘉欣、李亞男、王君馨、岑麗香因宗教信仰，被外界封為「處女黨」，後來成員們一一結婚，「處女黨」升格為「人妻黨」，2018年苟芸慧也隨著姊妹結婚風潮曬出鑽戒宣布結婚，婚後苟芸慧為了當媽打了不少排卵針，也做了凍卵手術，還一度傳出身體還沒康復就投入工作，導致某天出門跑步頭暈，返家後呼吸困難差點休克，幸好緊急送醫後無大礙，也可見她為了當媽的決心。

2021年港媒報導，苟芸慧和老公因生育理念不合，感情生變，苟芸慧更意有所指發文：「最近的日子裡，我清了20箱東西，該捐的捐了，該送的送了，該斷的斷了」，傳出兩人因此分居，經紀人也沒否認，只說還在了解中，而苟芸慧又加碼發文疑指老公消失，「以為一直會在的人和事，突然像泡沫一樣消失了。朋友們約起來吧，我很想妳們」。

今《東網》報導，苟芸慧夫妻對婚變一事一直沒有正面回應，知情人透露，陸漢洋在社交網站上一直用兩人的婚紗照當頭像，再加上太太每次發文，陸漢洋總是第一時間按讚刷存在感，近來更主動要求當苟芸慧的免費司機，送太太去跟好友聚會，夫妻倆最近更久違一起參加胡杏兒夫婦等人的聚會，可見感情回溫，苟芸慧也心軟不再提離婚之事，身邊好友也鬆了口氣，替兩人非常開心。