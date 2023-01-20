美國官員今天告訴路透社，中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）最近秘密前往烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）見面。

這位不願具名的美國官員說：「伯恩斯局長前往基輔，與烏克蘭情報官員和總統澤倫斯基會面，強調我們將持續支持烏克蘭，並支援烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。」

這位官員不願說明伯恩斯訪問基輔的時間。率先披露這趟訪問的「華盛頓郵報」說，伯恩斯是在上週末訪問烏克蘭。

華郵報導，伯恩斯向澤倫斯基簡報他對俄羅斯接下來軍事計畫的預期，他也承認在某些時候美國軍援將更難取得。

華郵引述消息人士說法報導，澤倫斯基與他的情報高階官員討論到，在共和黨於期中選舉以微弱多數掌控聯邦眾議院後，烏克蘭預期要等多久才會獲得美國與西方持續提供的援助。

華郵說，澤倫斯基與他的幕僚上週舉行會議後，認為美國還是很支持基輔。

西方盟國已承諾提供烏克蘭價值數十億美元的武器。由於擔憂俄軍將趁冬季重整旗鼓並發動大型攻擊，烏克蘭敦促提供更多援助，以對抗俄羅斯去年2月展開的入侵行動。

澤倫斯基去年12月訪問華府時跟美國國會說，軍援烏克蘭是對民主的投資，這不是在做慈善，敦促美國持續提供支援。

美國今天宣布向烏克蘭提供價值高達25億美元的新軍援方案，包括數以百計的裝甲車輛，以及對烏克蘭空防提供支持。