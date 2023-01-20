明天就是除夕，前總統馬英九今天依循往例，由大姊馬大姊陪同到住家附近的興隆市場採買年菜，並發放馬的親筆春聯與兔年紅包袋。過程中，馬僅駐足水餃攤花200元採買了韭菜水餃，但馬大姊聽到之後，尷尬大笑，稱「家裏還有」。

至於除夕夜要吃什麼？馬以南說，就煎個魚、炒個雞丁，然後有個青江菜炒洋菇，還有毛豆，就簡單的啦，沒有特別因應過年的菜；以前做什麼十香菜、佛跳牆，現在家中人口太少，弄那麼一大鍋怎麼辦，所以吃的很簡單，就跟一般人家一樣。

對於農曆春節期間一樣行程滿檔，被解讀要再備戰2024總統大選。馬英九笑回，「喔，很有想像力」。但馬也解釋，他畢竟當過市長、總統，從政很久，欠了很多的人情債，無論如何應該在過年時候去看看他們。

今天是小年夜，馬英九上午循例到興隆市場採買年菜與發春聯，過程中並與攤商及同樣到市場採買年菜的民眾道賀新年快樂，過程中獲得不少攤商與民眾的熱情回應，要求拍照與簽名的情形絡繹不絕，還有民眾送馬花。

前總統馬英九上午道興隆市場發春聯，過程卻難得碰壁，遭小朋友拒收。（周志豪攝）

不過過程中，馬英九巧遇陪媽媽到市場買菜的小朋友，一樣熱情的要送上自己的春聯，卻難得碰壁，遭小朋友拒收，趕緊跳過向其他民眾拜年。

採買結束，馬英九被媒體詢問，今天買了什麼？負責採買的馬以南先是插話表示「他（指馬英九）沒買」，但馬英九則開心地回應說，「有，我有買了水餃」，讓馬以南尷尬的說，「啊？你有買水餃」，馬英九再肯定的回覆說，「我買了水餃」。

馬以南索性就在鏡頭前追問馬英九，「還有勒？」馬英九則大笑回應，「只記得水餃」。採買結束馬以南受訪時坦言，對於馬英九買水餃「有點意外」，「因為家裏還有」，然後大笑的跟媒體講「歹勢」。

馬以南說，今天她共採買了青江菜、竹筍、洋菇、牛筋，因為家裏已經有一些菜了，就再配一配。

被問到菜價是否上漲，馬英九直言，還好，沒有高很多。但馬也坦言，平常偶爾才逛市場，比較常去拜票。

主要操刀採買的馬以南則說，今年菜價是有稍微起來一點點，但還可以接受，「過年嘛，大家都要發財」，有起價一點，不過什麼東西不起價。

馬以南說，她剛從小孩那邊回來，什麼東西都漲價，餐館的菜都漲價，因為疫情的關係，很多東西運輸什麼的都成問題，像在美國聽說買一部新汽車要等一年，因為零件都不足，受到很大的影響，即便現在疫情稍緩和，起價是一定的。

不過重是家人隱私的馬英九被問到女兒提前回來過年，雖證實「女兒啊，她又回工作地去了，回紐約去了」，還跟媒體說了一句「很抱歉」，結束這個話題。