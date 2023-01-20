長期接受中華大學「希望翱翔安定助學」計畫補助的經濟不利學生，為了感謝學校助學與師長付出，特別趕在農曆年前，要將親手絹印的紅包春聯發送給師長。（中華大學提供／陳育賢新竹傳真）

中華大學研發處創新與創意中心的「DOIT Studio」工作坊，在期末考後的寒假期間，仍有幾位同學留在學校忙碌地趕工，原來他們是長期接受學校「希望翱翔安定助學」計畫補助的經濟不利學生，為了感謝學校助學與師長付出，特別趕在農曆年前，要將親手絹印的紅包春聯發送給師長，並向師長提早拜年。

中華大學校長劉維琪表示，對於希望翱翔計畫同學趕在農曆年前，親手絹印紅包春聯回饋給師長的用心很感動，希望同學在兔年都能有很好的發展，就像他們絹印的紅包袋上寫的「玉兔迎春、錢兔似錦」，祝福所有希望翱翔的學生在兔年都能夠兔來運轉、學業進步。

\中華大學「DOIT Studio」工作坊在進入寒假假期後仍相當熱鬧，不同於其它校舍都已無學生，校內大多同學都已返家準備過年，但DOIT Studio工作坊內則是還有多位同學仍在努力趕工，希望親手絹印紅包春聯送給師長。

應用日文系學生賴彥霖指出，絹印技巧是在DOIT Studio工作坊學習而來，從去年開始在農曆年前絹印紅包春聯，原本是在校內採預購方式販售，但因今年是在學校最後1年，希望畢業前能感謝學校的長年助學，便決定要將每份市價約100元的春聯紅包免費發送給師長，還找來幾個同學，花了3天時間趕工絹印才完成。

電機系大三生張君璋表示，能和學姊一起學習絹印紅包春聯很有趣，絹印雖然難度不高，但卻很費工，學姊要先在平板把圖畫好，再影印在投影片上，然後把感光劑塗在網板上，再把網板和投影片一起放到燈箱裡面照明，等感光劑乾了之後才可以開始絹印，最後看到絹印完成的紅包春聯作品，心裡有滿滿的成就感。