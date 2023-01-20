春節連續假期長達10天，宜蘭縣政府為因應疫情，與春節期間民眾的醫療需求，協調宜蘭縣醫師公會、藥師公會、中醫師公會及縣內7家急救責任醫院，加強急診重症的醫護人力調配，宜蘭縣衛生局強調，春節期間要讓縣民「問得到人、看得到醫生、拿得到藥！」

宜蘭縣衛生局表示，宜蘭縣醫護人力約有6000多人，在醫院住院、病情比較穩定的患者，有不少會希望春節能回家過年、辦理出院，醫院病床的占床率沒有那麼高，因此過年期間會讓醫護人員輪流休假，一部分則支援急診重症單位。

宜蘭縣7家急救責任醫院包括陽明交大附設醫院、羅東博愛醫院、羅東聖母醫院、蘇澳榮民醫院、員山榮民醫院、杏和醫院、仁愛醫院，也增加社區醫療服務量能，初一至初三期間，宜蘭縣共有16家診所及35家藥局服務鄉親。

衛生局表示，16家診所多為視訊門診，也有實體門診，視訊門診也會將處方箋釋出到藥局，方便民眾領藥，7家急救責任醫院在上、下午都有諮詢專線，民眾可以問得到人、看得到醫生，也能領得到藥。

今天（20日）縣長林姿妙前往陽明交大附設醫院慰勞醫護人員，致贈水果及飲料，她也感謝醫護人員為縣民健康把關，犧牲假期堅守崗位，也向縣民強調宜蘭縣醫療、防疫都準備好了！

陽明交大附設醫院院長楊純豪表示，林縣長每年春節都記得我們，除了感謝還是感謝；疫情3年來他每年都許下疫情趕快結束的願望，希望今年可以實現。