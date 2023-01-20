男女交往免不了魚水之歡，一名工程師男網友表示，從來沒有性經驗，有經驗的女友主動找他開房間，脫得一絲不掛他卻硬不起來，他愧疚地想送女友一台車，令大批網友看傻眼，當中有男網友說，「第一次不行很正常」。

原PO昨（19）日於論壇《Dcard》指出，女友主動找他開房間、脫得一絲不掛，因他沒有性經驗，緊張地硬不起來，當下尷尬又沮喪，女友在一旁安撫，他的老二仍像洩了氣的氣球般，令他崩潰地說，「沒辦法滿足女友感到很抱歉，所以決定買一部車送她。」

原PO表示，確定性向、身體都沒問題，猜測可能原因是職業是工程師，工作壓力太大導致，他說「請問大家有什麼辦法嗎？我真的沒想過這種事會發生在我身上。」

貼文曝光，引發不少網友留言，「第一次不行很正常，我前四任已經有做過了，但第五任隔了2年，跟她第一次也不行，是到第三次才可以」、「女友主動是因為她有經驗，你沒經驗確實需要時間和對方協助，送對方一台車有點太誇張」、「買台汽車送她是……？」、「千萬別給車啊！這是兩個不相關的事情吧」、「我只看到買一部車，我的天啊」、「我希望男友對我都硬不起來，然後還送我車」。