根據縣府公告最新的「彰化縣公園管理自治條例」第14條規定，公園內禁止車輛駛入公園停車場及車道以外區域，若違反管理機關可處新台幣1200元至6000元罰緩。(員林公所提供／吳建輝彰化傳真)

員林市公所表示，自條例通過後，就密集與警察單位研議討論，目前是以柔性勸導為主，現在機車騎進公園的亂象已經減少很多。(員林公所提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣員林市員林公園號稱機車比人多，宛如大型停車場，2021年彰化縣政府檢討縣內公園認為問題嚴重，在「彰化縣公園管理自治條例」中增訂罰則，經送內政部審查終於通過，未來若汽機車駛入公園者，最高可處6000元罰鍰。

彰化縣政府2021年12月函請內政部核定，去年1月被退回，要求縣府依法務部及民政司意見說明補正，同年2月再送內政部，不過4月卻收到回復表示，雖然已說明並補正，但要求重新提法規會到縣務會議，再送議會審議通過後，最後才能報內政部核定，經過整整2年通過。

根據縣府公告最新的「彰化縣公園管理自治條例」第14條規定，公園內禁止車輛駛入公園停車場及車道以外區域，若違反管理機關可處新台幣1200元至6000元罰鍰。因此包括機車、電動機車、電動輪椅等有原動機行駛的車輛都不行。

彰化縣政府城觀處表示，「彰化縣公園管理自治條例」已經依內政部指示完成修訂並公告，裁罰單位為公園管理機關所有，這是法律賦予他們的權利，也呼籲所有駕駛請勿以身試法，還給民眾一個安全無虞的公園環境。

員林市公所表示，自條例通過後，就密集與警察單位研議討論，目前是以柔性勸導為主，由警方協助在公園內勸說，比較有約束力，另外也發文給各里辦公室公告周知，現在機車騎進公園的亂象已經減少很多。

公所強調，預計年後會將相關罰則告示牌置放在公園出入口等顯眼位置，待宣導期過後，若仍有民眾屢勸不聽，情節嚴重者就會進行開罰，也呼籲民眾發揮公德心，不要再騎車進入公園，不僅造成民眾安全，也可能觸法。