屏縣府火速加印《屏東海底40米》，陪伴民眾過新年。(屏縣府提供)

屏東縣政府去年9月發行《屏東海底40米》一書，以探索屏東「內太空」之旅為核心精神，透過文字與童話風格的插畫圖案，展現屏東豐富的海洋生態及多樣化的人文環境，受到廣大讀者支持，首刷2000本開放預購一周就被搶購一空，為了滿足廣大書迷，手冊第三刷1000本也於過年前完成印刷，讓長達10天的年假除了返鄉團圓、外出遊玩外，也可以用閱讀充實假期生活，增廣見聞也能達到減壓放鬆的效果。

屏縣府傳播暨國際事務處表示，屏東是唯一三面環海的縣市，坐擁台灣海峽、巴士海峽與太平洋，海岸線的多變，讓屏東擁有豐富多樣性的海洋生態環境。

《屏東海底40米》以40米海洋深度為刻度，也是40個探索海洋的面向，以潛客感受，從1米不到的潮間帶往海底層層探索，藉由不同多種載具如衝浪、獨木舟、立槳、浮潛等方式，帶領讀者找到與海洋接觸與對話模式。

此外，手冊內容也搭配該深度可能遇見的海洋生物做為設計規畫，融會海洋生物、生態知識、環境意識、觀光旅遊、漁業與文化等，透過文字與童話風格的插畫圖案，一筆一畫勾勒出屏東獨有的海洋生態環境，帶領讀者親近屏東的海洋。

屏縣府表示，過年不想出門人擠人，那就用一本圖文書，開啟一段充滿驚喜的海底旅程。有興趣的民眾歡迎至國家書店、五南文化廣場、獨立書店、誠品書店等處洽詢，或至博客來、讀冊等網路平台訂購。