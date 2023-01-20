大甲鎮瀾宮是傳統大甲53庄的信仰中心。(陳世宗攝)

清水高美溼地有全台唯一紅白相間的高美燈塔，民眾可登塔瞭望西海岸的景致。(陳世宗攝)

農曆春節民眾到山城騎自行車外，還可到中社花市賞花。(陳世宗攝)

大甲鐵砧山太陽門前廣場，宜人的景致。(台中市政府提供)

春節連假10天何處好出遊？台中市政府觀光旅遊局整理全市山、海、屯、都各區熱門景點，包括東豐自行車綠廊、谷關「入關博物館」、大甲鐵砧山雕塑公園、道禾六藝文化館、烏日知高圳步道、三井LaLaport購物中心等，推薦各地民眾到台中走春；無論戶外踏青、廟宇祈福、文青散策或旅遊購物，各區景點遊程隨意搭配，感受不一樣的年節氛圍。

觀旅局指出，山線必訪景點東豐自行車綠廊，為全台第一條由廢棄鐵道改建而成的自行車專用道，沿途林蔭夾道，適合親子共遊或熱愛攝影旅客到訪；谷關地區則擁有獨特「山・嵐・霧」美景，生態山林資源豐富，溫泉美食與原民文化獨特又有吸引力，前年改造的「入關博物館」，融入自然生態與藝術美學，民眾可結合台中觀光公車153谷關線便利抵達。

民眾如自行驅車前往，順路可暢遊八仙山森林遊樂區，感受森林之美，再往深山還有梨山、福壽山及武陵農場等山林景點，高山蔬果的鮮甜滋味不容錯過，山林美景讓人流連忘返。

觀旅局說，海線地區可規畫廟宇祈福之旅，為新的一年祈求闔家平安、幸福健康，如至大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖、沙鹿玉皇殿、梧棲朝元宮、真武宮等廟宇走春祈福後，可順遊清水鰲峰山運動公園、大甲鐵砧山風景特定區，其中大甲鐵砧山雕塑公園為全齡化特色公園，設有兒童遊戲區，佔地寬敞，設有鋼管爬網、大型攀爬網、彩色山丘及V型鉛筆障礙樁。

新春假期還可前往被國際媒體讚譽為「人生必去一次的景點」高美溼地，近期由經營團隊打造海景露營場域，以溼地為主題的生態露營區，結合高美溼地得天獨厚的自然景觀，透過一泊二食住宿體驗及豐富的生態體驗，適合家庭客群或親子旅遊。

觀旅局指出，市區可安排走訪文青景點，台中素有「文化城」美名，可造訪經歲月洗禮的建築如道禾六藝文化館－台中刑務所演武場、文化部文化資產園區、台中市役所、林之助紀念館、台中文學館及帝國製糖廠等，欣賞古蹟建築與現代文化新舊交錯的跨時代火花。