本季轉戰台灣T1聯盟桃園永豐雲豹的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），卻無法幫助球隊脫離泥沼，自從加盟雲豹的首場比賽驚險取勝後，球隊已經苦吞10連敗了，霍華德曾經發下豪語要在雲豹建立王朝，但他也坦言若收到NBA球隊邀約，非常願意回去打球。

霍華德來台首戰爆砍38分、25籃板及9助攻的怪物成績，隨後雲豹狀況越來越差，已經連續2個月無法品嚐勝利的甜美果實，且霍華德也因為背靠背出賽而出現了傷勢，缺席了2周的時間，即便復出之後，霍華德攻擊內線的頻率也減少許多，常常是以外線投射來取代。

雲豹不只場上表現不佳，在場外也出現了大麻煩，去年12月16日至18日的三連戰中，雲豹球團保證霍華德每場都會打，不過18日的比賽上，雲豹將霍華德登錄在球員名單後，卻始終未見他披上戰袍登場作戰，這讓場邊雲豹球迷開始發出噓聲，甚至倒戈幫對手高雄全家海神加油，直到雲豹總經理蘇翊傑辭去職務、做出一系列補償球迷的活動後才平息眾怒。

霍華德作為曾經的NBA超級中鋒，在球隊風波不斷的情況下，似乎也開始想念NBA的生活，霍華德近期接受電台節目《SiriusXM NBA》訪問時說道，自己非常喜歡在台灣打球，但也坦言如果有NBA球隊找他，將會為重返NBA而做準備：「我在台灣感覺很棒，我可以多加磨練我的籃球技巧，持續努力在比賽中投入更多能量，但如果有NBA球隊需要我，我非常肯定不會讓他們失望，憑藉著我所帶來的努力、精力以及堅忍不拔的精神。」