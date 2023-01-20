兩歲六個月大的大貓熊「圓寶」啟動獨立作業後，媽媽「圓圓」終於有偷閒睡午覺的時間。圖為大貓熊圓圓。（台北市立動物園提供／陳薏云台北傳真）

台北市立動物園春節期間，除夕休館外，其餘時間皆開放，而鎮館之寶大貓熊也將持續跟民眾見面，近期動物園也發現，兩歲六個月大的「圓寶」開始會自己爬上茄苳樹，採食果實，因大貓熊為獨居型的動物，因此動物園決定為「圓寶」啟動分階段的「獨立作業」。所幸目前「圓寶」和媽媽「圓圓」已分開兩星期，並安然度過適應期，將在春節期間輪流與民眾見面。

台北市動物園表示，19日上午「圓寶」在眾多粉絲眼前照例攀爬上茄苳樹，為了採食更接近樹梢末端的果實，竟壓斷了用來穩住身體的樹幹，隨之「圓寶」抓著一截樹幹直接降落至地面。雖然大貓熊從小就是爬樹高手，還有與生俱來厚有如軟墊的毛皮，但保育員仍趕緊先透過呼喚，確認牠的反應，所幸並無受傷。

而「圓寶」轉眼已兩歲六個月，照養員也發現，「圓圓」阻擋「圓寶」吸奶的行為，在頻率與強度都有增加的趨勢。如果讓母女繼續在一起，「圓寶」會繼續吸吮母乳而壓縮自身對竹葉等纖維的進食量，對「圓寶」的腸道菌叢健康發展相當不利；反之「圓圓」若持續泌乳讓基礎代謝率居高不下，對「圓圓」的身體也是沉重的負擔。

動物園大貓熊照養團隊表示，長期來說，如果「圓寶」和「圓圓」不分開，未來兩熊甚至可能為了競爭場地及食物而造成傷害。因此經參考國際間的基本規範與經驗，也比對「圓仔」與「圓圓」分隔照養的運作模式，必須為「圓寶」啟動分階段的「獨立作業」，從3日起已將母女分開照護、圈養。

依據國際的經驗，圈養環境下因無法複製野外的寬闊環境，即使運用分隔不相鄰的照養場域，在大貓熊母子分離後的一周左右，仍會因氣味、叫聲而相互影響，動物會尋覓彼此，而出現適應期的各種狀況，尤其對媽媽而言，荷爾蒙的影響更為深遠，保育員必須持續就不同狀況進行必要因應，包括對動物的安撫行動。

所幸經過兩周後，「圓寶」和「圓圓」已安然度過適應期，各自的新生活狀態都十分穩定，每日的監測數據顯示，目前母女的採食狀況及糞便量均恢復至九成，體重穩定上升中。成長為獨立個體，對於大貓熊來說是非常重要的課題。

動物園表示，下星期開始，大貓熊將依照正常排序，輪流到遊客面的照養空間活動，跟粉絲們見面，春節期間也推出「翻轉未來」限量門票，共有穿山甲、食蛇龜及石虎等3款臺灣本土動物，將於1月22日（初一）開始發行；另結合生肖動物特色，進行動物保育教育推廣，正月初一至初三上午11點，將於大門入口舞臺發送「一元復始 兔年行大運」開運金發放活動，每天限量500個，送完為止，活動詳情可至動物園機關網查詢。