氣象局地震報告顯示，花蓮秀林鄉上午10點56分發生規模4.3地震，地震深度19.3公里，震央在花蓮縣政府西北西方11.6公里，位於花蓮縣秀林鄉，各地最大震度花蓮4級、南投、台中、宜蘭3級；桃園、新竹、苗栗、彰化、雲林、嘉義1級。

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