中台灣有感！10：56花蓮規模4.3地震 最大震度4級 11:102023/01/20 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中台灣有感！10：56花蓮規模4.3地震 最大震度4級 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局地震報告顯示，花蓮秀林鄉上午10點56分發生規模4.3地震，地震深度19.3公里，震央在花蓮縣政府西北西方11.6公里，位於花蓮縣秀林鄉，各地最大震度花蓮4級、南投、台中、宜蘭3級；桃園、新竹、苗栗、彰化、雲林、嘉義1級。 台中高美燈塔2／2起封閉整建 春節連假期間不打烊 上半年像在過年 曝當政者心態！謝金河爆台灣1大警訊 今大寒10.2度！春節兩波強冷空氣到 這3天5度以下 #花蓮 #地震 #連假 #規模4.3 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮七星潭曼波園區花海盛放 2萬株當季花草五彩絢爛 12:182023/01/20 生活 春節出國暴買快筆記！6類商品禁入台 清單一次看 10:592023/01/19 生活 屏東縣府火速加印「這本書」 盼陪伴書迷過新年 11:082023/01/20 寶島 印尼蘇拉威西一帶發生規模6地震 10:372023/01/18 國際 春節連假避壅塞！ 國道南北長途可改道台61 14:352023/01/19 生活 人行春節前大放水 規模創近三年新高 04:102023/01/19 全球財經 春節連假今起跑 凌晨0至5時 國道免收費 00:002023/01/20 生活 印尼摩鹿加群島近海規模7.0地震 發布海嘯警報 15:432023/01/18 國際 剛高票當選！花蓮4連霸議員張正治驚傳病逝 享年57歲 21:062023/01/19 政治 918花蓮受損校園 8成恢復正常運作 15:232023/01/19 生活 918花蓮震災受損校園 8成恢復運作 04:102023/01/20 地方新聞 金兔年明星產業 長線趨勢明確 智慧應用蓄力 04:102023/01/19 產業特刊 春節連假首日 西部4條易壅塞路段曝光中午前皆壅塞 10:112023/01/20 生活 張善政高鐵發福袋人氣超夯 視察高鐵、桃捷疏運順利 12:332023/01/20 政治 美債失寵 大陸持倉規模創12年新低 04:102023/01/20 產業財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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