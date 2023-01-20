台東縣長饒慶鈴今天清晨到果菜市場向鄉親拜年。（台東縣政府提供）

春連假第1天，台東縣長饒慶鈴與市長陳銘風今天一大早就到果菜市場了解今年蔬果供應狀況，並致贈小紅包給攤商、盤商及小農，看到豐盛又新鮮的蔬果，饒慶鈴秒變饒媽媽，提著菜籃大肆採購，要為安置機構中無法返家的院童加菜。

要過年了，饒慶鈴與陳銘風一大早就連袂到果菜市場瞭解年節蔬果供貨情形與銷售狀況，並向辛苦運銷的盤商、攤商及小農、所有工作人員拜年，感謝他們讓鄉親都能享用充足且物美價廉的蔬果，現場也發送福兔迎春開運紅包，祝福鄉親生意興隆大賺錢。

台東縣長饒慶鈴今天清晨到果菜市場向鄉親拜年。（台東縣政府提供）

看到市場內滿滿人潮，熱鬧滾滾，饒慶鈴家庭主婦魂上身，利用難得的機會大採購，買了不少肉品、青菜，更少不了水果及餅乾、糖果，除了支持在地攤商，也要為今年43位無法返家的安置與監護兒少聚餐加菜。

饒慶鈴說，許多民眾已經回到台東、或正在返家的路上，街上越來越熱鬧，提醒鄉親，台東果菜市場營業至21日（除夕）中午，之後會休息到27日，28日才開市。

饒慶鈴表示，衛生局日前已派員前往各大賣場、超市、果菜市場、傳統市場、雜貨店舖等，抽驗稽查年節食品，結果全數合格，讓民眾安心採買過好年。

台東春節饒慶鈴果菜市場