蘇嫌偷走電動自行車，一開始還想報假身分，最後然被查出通緝犯身分。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄47歲的蘇姓男子因通緝逃亡了16年，每次遇員警盤查都假報哥哥的身分蒙混過關，日前他偷走1輛電動自行車，警方獲報後展開追查，找到人時他又報出假身分，但因長相比年紀來得「幼齒」許多，警方直覺有異，帶回派出所核對身分，果然查出他真實身分，訊後將蘇男解送至地檢署歸案。

高雄一名高姓女學生於9日向前鎮警分局草衙派出所報案，指稱電動腳踏車失竊，警方調閱監視器追查犯嫌行蹤，掌握人就藏匿在左營區博愛二路的出租套房中，同時派員前往埋伏查緝，16日上午11點多，順利將蘇姓犯嫌查獲到案。

但警方查證身分過程，發現他陳述的身分已經52歲，跟他相對「幼齒」的外貌明顯有落差，將人帶回派出所後比對各項身分資料，發現蘇嫌所報身分的同一戶籍內，還有另一名47歲的蘇姓男子，分別為16年前因偽造貨幣罪遭高雄地檢署通緝及1年多前遭板橋地檢署發布的竊盜通緝犯。

原來這才是蘇嫌真實身分，逃亡這10多年來，遇到警方盤查都謊報哥哥身分才過關，全案訊後依竊盜罪嫌及通緝罪嫌移送高雄地檢署偵辦。