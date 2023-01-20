南投縣無黨籍議員曾振炎剛在去（2022）年九合一選舉完成三連霸，但因涉嫌賄選而遭提起當選無效之訴的他，突在昨（19）日向議會請辭。

南投縣議員第一選區3連霸議員曾振炎，突然在過年前議會最後上班的19日，請辭議員職務，南投縣選委會對此表示，由於該選區議員缺額未達半數，因此不必辦理補選，後續將視法院對被提當選無效之訴的當選人判決結果，再決定是否遞補。

去年九合一選舉結束後，南投縣選舉委員會於12月2日公告縣議員當選人名單；南投地檢署偵辦賄選案件，也在1個月期限內，對曾振炎等6名涉及賄選的議員當選人，提起當選無效之訴。

針對是否因被提當選無效之訴，才會請辭？曾振炎表示，司法歸司法，他的人生另有規畫，除了多點時間陪伴家人，還要到縣內國中、小學演講推廣孝道，當南投縣的專業公益志工。

據了解，曾振炎是在19日下班前，親自到議會遞交辭職書，表明即日起辭去南投縣議員職務；依《地方制度法》規定，議員辭職應以書面向議會提出，辭職書送達議會時，即行生效。

南投縣議員第一選區包括南投市、名間鄉，應選10席縣議員；根據《地方制度法》第81條，直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表辭職、去職或死亡，缺額達總名額3／10以上，或同一選舉區缺額達1／2以上時，均應補選；但所遺任期不足2年，且缺額未達總名額1／2時，不再補選。

因此，曾振炎辭職後，將不辦理補選，缺額繼續留存，一直持續到法院判決確定後，再由「該選區票數最高的落選人」（落選頭）遞補議員職務。