本土天團玖壹壹2023開春傳喜訊！宣布暌違5年再次攻蛋，將於4月15日舉辦「玖壹壹BROMAN小巨蛋演唱會」，等待許久的歌迷們已磨拳擦掌準備搶票。玖壹壹3人近日不約而同為演唱會開始運動、健身，計劃讓演唱維持好體態和最佳體力。洋蔥說：「我又開始實施我的減肥計畫，希望能大成功。」春風笑說：「肯定要減肥，最近也會去日曬讓膚色看起來更健康。」健志表示：「平時表演都有在鍛鍊再增加強度讓狀態更好。」

2023年是玖壹壹出道第14年，對於演唱會歌單，玖壹壹表示：「除了夯歌之外，也會唱新專輯的歌請大家期待歌單。」春風則說：「周董的合作歌曲〈AMIGO〉、女神徐若瑄的〈末日派對〉這2首是歌單首選。」至於農曆新年怎麼度過？玖壹壹洋蔥說：「這次過年會去日本玩好好放鬆一下，然後回來就要開始準備跟鍛鍊身體。」春風過年規劃去朋友家走春，健志則是安排去日本滑雪。

玖壹壹去年交出亮眼成績，除了參與綜藝節目《歡迎光臨－等你來家1》實境真人秀獲得廣大迴響，音樂上也和天王周杰倫、女神徐若瑄推出新作品，日前玖壹壹在台北跨年晚會上拋出舉辦售票演唱會好消息，主辦單位於今（20日）正式官宣「玖壹壹BROMAN小巨蛋演唱會」門票將於2月11日中午12點在KKTIX售票系統及全家FamiPort開賣。