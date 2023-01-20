美國一名鐵路工人尼爾與同事日前巡軌發現，一隻浣熊因為天冷睪丸被凍在鐵軌上動彈不得，立刻拿熱水潑浣熊屁股解救牠，最後浣熊順利脫困，尼爾也將救援過程拍成15秒影片分享至TikTok，吸引超過400萬人觀看。

綜合外媒報導，事情發生在美國喬治亞州科克倫，鐵路工人尼爾去年12月19日與同事夜間巡軌到一半見一隻浣熊在鐵軌上，看到人靠近卻不逃跑，才發現牠的睪丸與鐵軌黏在一起，疑似是天氣太冷跨越軌道時，浣熊的睪丸沒有毛髮保護，與鐵軌接觸太久導致凍住黏鐵軌上。

尼爾看到後立刻拿熱水潑在浣熊屁股下，同事則拿鏟子試圖從浣熊屁股下方撬開，經過5分鐘搶救後，浣熊終於脫困，立刻往森林深處逃走，而鐵軌上還留有浣熊部分結凍的毛皮。

尼爾指出，當天氣溫攝氏零下12度，可能是越過鐵軌時休息太久，導致睪丸被凍住，他將救援過程分享到TikTok，已超過400萬人觀看，網友紛紛留言：「看起來好痛」、「一開始看浣熊坐在鐵軌上不走，還以為牠想尋短」、「幸好你們及時出現，要不然牠可能會被火車輾斃」。