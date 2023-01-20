不少人會在農曆春節買彩券或刮刮樂，期望可中大獎過好年，小孟老師在臉書上分享12生肖除夕財運，大部分的生肖偏財運都不錯，其中屬兔的人偏財運旺，適合買彩券，且大小獎都能獲利；屬狗的賭運好，可買刮刮樂試手氣，但小孟老師也提醒，要理性管控支出。
▍生肖鼠：
生肖鼠需適度控管消費支出，避免年菜過度花費。
▍生肖牛：
生肖牛為過年花費支出多，但偏財運旺收入多。
▍生肖虎：
生肖虎勤儉節約控制預算，外出偶遇朋友請客。
▍生肖兔：
生肖兔的偏財運旺適合買彩券，大獎小獎獲利滿滿。
▍生肖龍：
生肖龍的偏財收入機會增多，紅包禮券持續入袋。
▍生肖蛇：
生肖蛇的洽談合作生財愉快，計畫穩定不易波動。
▍生肖馬：
生肖馬的小額投資獲利穩固，今日名利雙收有望。
▍生肖羊：
生肖羊線上投資理財獲利，兼差多賺財富入袋。
▍生肖猴：
生肖猴財富浮現貴人相助，摸彩券中獎機會多。
▍生肖雞：
生肖雞新的副業工作機會，趁年節大賺打工財。
▍生肖狗：
生肖狗賭運好，可買刮刮樂試手氣，但需理性控管支出。
▍生肖豬：
生肖豬福神財神都來祝福，購買商品優惠不斷。
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