不少人會在農曆春節買彩券或刮刮樂，期望可中大獎過好年，小孟老師在臉書上分享12生肖除夕財運，大部分的生肖偏財運都不錯，其中屬兔的人偏財運旺，適合買彩券，且大小獎都能獲利；屬狗的賭運好，可買刮刮樂試手氣，但小孟老師也提醒，要理性管控支出。

▍生肖鼠：

生肖鼠需適度控管消費支出，避免年菜過度花費。

▍生肖牛：

生肖牛為過年花費支出多，但偏財運旺收入多。

▍生肖虎：

生肖虎勤儉節約控制預算，外出偶遇朋友請客。

▍生肖兔：

生肖兔的偏財運旺適合買彩券，大獎小獎獲利滿滿。

▍生肖龍：

生肖龍的偏財收入機會增多，紅包禮券持續入袋。

▍生肖蛇：

生肖蛇的洽談合作生財愉快，計畫穩定不易波動。

▍生肖馬：

生肖馬的小額投資獲利穩固，今日名利雙收有望。

▍生肖羊：

生肖羊線上投資理財獲利，兼差多賺財富入袋。

▍生肖猴：

生肖猴財富浮現貴人相助，摸彩券中獎機會多。

▍生肖雞：

生肖雞新的副業工作機會，趁年節大賺打工財。

▍生肖狗：

生肖狗賭運好，可買刮刮樂試手氣，但需理性控管支出。

▍生肖豬：

生肖豬福神財神都來祝福，購買商品優惠不斷。