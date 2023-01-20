交通部公路總局今天表示，連假第一天返鄉車潮陸續湧現，蘇花路廊南下方向下午1時前禁行21噸以上大貨車，並開放大客車行駛路肩。今天上午客運北花線預售票已售出約7成。

春節連假首日，蘇花路廊從今天凌晨5時30分起湧現南下車潮，警方已在沿線加強交通疏導管制措施，蘇澳端一度回堵約3.5公里，直到上午9時許才舒緩。

公路總局發出新聞稿，為鼓勵民眾搭乘公共運輸，台9線蘇花路廊南下方向今天和明天的上午5時到下午1時，禁止21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛蘇花改路段路肩，以減少隧道路段出現客貨併排行駛的情形，花蓮崇德地區北上將機動調整大客車優先道疏導措施。

公路客運部分，上午10時30分統計，北花線預售票售出率為68%到92%之間。公路總局已請業者視人潮機動加開班次。

為讓民眾於COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）防疫期間安心搭乘公路客運，公路總局已要求客運業者加強清潔消毒。也請搭乘公路客運民眾配合，確實配戴口罩，遵守相關飲食規定，並維持適當社交距離。

根據公路總局統計，昨天（19日）西部國道客運共計行駛7152班次，疏運11萬3891人，疏運人數較去年同期增加1%；東部國道客運路線共計行駛2264班次，疏運2萬3555人，疏運人數較去年同期增加25.9%。（編輯：謝雅竹）1120120