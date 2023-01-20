警方於東勢區豐勢路攔查到郭男及所騎乘的贓車，依竊盜現行犯移送偵辦。(警方提供)

台中市68歲的慣竊郭姓男子，趁小年夜的前夕，於大甲區竊取一輛機車後騎進東勢地區；東勢分局獲報，立馬通報各所員警加強盤查攔檢，防止該名竊犯再次犯案造成民眾財物損失。員警利用監視器系統協助郭男行經方向，於昨晚8時許，警方於東勢區豐勢路攔查到郭男及所騎乘的贓車，依竊盜現行犯移送偵辦。

「慣竊！這個年難過了！」警方指出，郭姓竊盜慣犯在大甲區竊取一輛機車後，進入東勢地區，東勢分局獲報後立即通知各所員警加強盤查攔檢；員警除加強攔檢盤查外，利用監視器系統協助找尋該名竊嫌行經方向。昨晚8時許由東勢所警員鄧承義及偵查隊偵查佐陳威翰，在東勢區豐勢路攔查到郭姓犯嫌及所騎乘的之贓車，立即將其帶返所偵辦，並依竊盜罪現行犯移送。

東勢分局長林大為強調，為維護轄區治安，東勢員警將主動出擊、打擊犯罪不手軟，誓言讓東勢地區民眾過一個安穩的年節。並呼籲民眾，年節期間宵小蠢動。民眾若發現不法，請立即打110報案專線，警民攜手合作打擊犯罪，共創安和樂利的安全生活環境。