大陸春運展開，過往從廣東往廣西方向的春運返鄉「摩托車大軍」如今寥寥無幾。設立於廣西梧州市東出口的中石化梧州分公司都連加油站的春運服務站，多年前春運曾有熙熙攘攘的摩托車大軍，如今那壯觀的景象已難覓蹤影。

國道321線梧州市東出口位於兩廣交界處，是春運期間川渝黔桂的務工人員從廣東珠三角駕駛摩托車往返過節、復工的必經之路。如今，只見零星的返鄉摩托車從廣東行經國道321線去往廣西梧州、貴港、玉林等地。

工人日報報導，梧州市蒼梧縣沙頭鎮村民黎先生就是為數不多的返鄉摩托車手。1月9日清晨6時許，他駕駛摩托車從廣東順德出發，到達廣西梧州市春運服務站已是接近中午12時。黎先生此次返鄉，是一個人的旅行。以前摩托大軍浩浩蕩蕩地在國道321線行駛，如今，在雨中獨自騎車，黎先生和他的摩托車相形形單影隻。

當日早晨4時，從廣東省中山市出發返回廣西貴港市的打工者覃積坦，駕著摩托車一路西行。「雖然沒有了浩大的場面，但我和一位老鄉一起騎車並行，沒有什麼可以阻擋我們回家過年。」 覃積坦說。

春運服務站所在的都連加油站，中石化梧州分公司員工盧志勇多年來見證了摩托大軍的變化。他是梧州市岑溪市梨木鎮大旺村人，村子不少在廣東打工的老鄉今年都不回家過年，可能是擔心疫情爆發後會給村內的老人和小孩帶來健康方面的麻煩。

據相關部門統計，從2013年以後，過境梧州的摩托大軍數量呈現逐年下降趨勢。到2019年，途經國道321線梧州市東出口路段返鄉的摩托大軍僅為4.2萬輛。近幾年，受疫情影響，過境梧州的摩托大軍更是銳減。

摩托大軍銳減的背後是廣西日益完善的交通運輸網路。2014年底，廣西、貴州連通廣東的南廣、貴廣高鐵全線開通運營，為西南人民南下珠三角「淘金」搭建了快車道。2022年底，廣西實現了「縣縣通高速公路」的目標。

「高鐵開通後，週末、節假日客流增長明顯，主要是往返兩廣間的務工流和商旅流。」國鐵南寧局梧州車務段業務科科長劉春華介紹，南廣、貴廣高鐵開通以來，每年春運動車開行數量持續增加，從2015年的41對增長至今年的205對。逐年增加的高鐵運能和逐年下降的摩托大軍形成了鮮明的對比。

梧州、貴港、桂平、平南、藤縣是桂東地區重要的勞務輸入縣市，國鐵南寧局根據旅客出行需求，不斷調整優化動車開行結構，今年在南廣、貴廣高鐵加開夜間「紅眼高鐵」38對，每天動車開行覆蓋早、中、晚各時段，極大方便了外出務工人員返鄉過年。

梧州南站是南廣高鐵廣西段最東端的客運車站，毗鄰廣東。進入春運以來，梧州南站到發旅客數量漸漸多了起來，特別是從廣東方向過來的旅客增長明顯。「現在，前往廣東的旅客少，返程的旅客多。在我們這裡下車的旅客，不少是結伴而行的年輕人，大部分是在廣東打工的。」梧州南站站長陳堅說。

桂平市大灣鎮的林彬2004年到廣東佛山打工，起初是一名電子行業的技術人員。他說，以前每到春運，他都騎摩托車回家過年，全程10多個小時，遇到颳風下雨更是遭罪。經過10多年打拼，如今他已成立了一家弱電工程公司，還買了汽車、建新房。現在回老家都是坐動車，全程才兩小時，安全又舒適。

梧州市公安局交警支隊秩序科副科長李向銘說，今年春運預計過境梧州的摩托大軍與去年相比會有所增加，但總體數量不會很多。此外，與過去大包小包、一家出行不同，近幾年的摩托大軍由家庭式出行逐漸轉變為幾個親朋好友一起結伴出行，且呈年輕化趨勢。

「不管摩托大軍的數量如何變化，我們為返鄉打工者提供的志願服務品質都不會改變。」盧志勇表示。

環顧都連加油站，懸掛的「情暖驛站 愛心服務不打烊」「二十載愛心接力 情暖驛站為你護航」等橫幅標語尤為醒目。跟往年一樣，加油站員工化身志願者，為返鄉的摩托車騎手送上八寶粥、速食麵等食品。還準備了一些應急藥品，以備不時之需。