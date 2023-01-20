明天就是除夕，為使民眾安心採買年貨，新北市經發局特別針對轄內商家辦理專案抽查，總計抽查100件，其中23件標示不合格，尤其以春聯、春節吊飾為大宗，不合格率達23％。

經發局長何怡明表示，春節商品種類繁多，民眾在購買春聯、春節吊飾、紅包袋、玩具等春節應景商品時，往往只留意商品外觀及價格，鮮少注意商品是否有完整標示。

經發局在此提醒，無論何種商品流通進入市場時，皆應符合商品標示法及其他相關標示基準規定，例如常見的春聯、春節吊飾商品應符合「商品標示法」、紅包袋應符合「文具商品標示基準」，還有玩具應符合「玩具商品標示基準」。

經發局指出，本次抽查的春節商品，主要缺失為「製造商（進口商）地址」、「製造日期」、「商品原產地」、「主要成分或材料」等資訊未標示為主，尤其以春聯、春節吊飾為大宗。

針對本次抽查標示不合格商品，經發局已依「商品標示法」、「文具商品標示基準」、「玩具商品標示基準」等規定，立即要求業者限期改善，逾期未改善者，將依法裁處2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將函令下架或公告業者名稱。

經發局再次呼籲，商品標示是商品的身分證，提醒民眾在購買商品時，除注重產品款式及價格外，也要留意商品本身是否有完整標示商品資訊，千萬不可購買標示不全或來源不明的商品，以免造成消費權益受損。