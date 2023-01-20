春節連假前，台南市政府環保局完成高鐵台南站環境清消。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

春節連假人潮南來北往頻繁，台南市政府環保局為防止新冠肺炎疫情擴散，趕在連假前的18、19日2天，動員大批清潔人力，相繼完成全市各交通場站、觀光景點、商圈等446處戶外公共場域的環境清消，還將於春節結束前再清消1次。市長黃偉哲強調，防疫無假期，台商回台過年、民眾南來北往走春，容易增加傳染風險，提醒做好個人防護，守護自己及家人健康。

環保局指出，因應春節出遊潮，為避免公廁成為防疫破口，該局特別篩選全市使用率高的574座重點公廁，每日排定15組人力巡檢，也要求公廁管理單位每日消毒2次以上。

環保局還說，去年累計全市大清消達1萬1554場次。去年下半年以來，新冠肺炎疫情雖呈下降趨勢，但過程仍有高低起伏，環保局至今仍每周進行例行性交通場站、商圈人潮景點場域的清消作業，不僅今年以來已完成798場域清消，農曆年前又在18及19日一連2天出動148人次，鎖定446處人潮往來、聚集的場所加強環境清消，希望降低春節期間傳染風險。

環保局長許仁澤表示，感謝各區清潔隊員在一年一度垃圾收運的最高峰，仍盡可能抽出人力執行環境清消；在春節假期結束前，相關的公共場域也會再清消1次，讓民眾安心回到工作崗位。