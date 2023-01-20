43歲大陸國民女神高圓圓和趙又廷結婚9年，近日被媒體拍到一家三口返台跟趙樹海夫妻相聚，高圓圓不僅親自帶女兒下樓迎接公婆，還扛了兩大袋食物，引來公公趙樹海關心是否太重，媒體報導，高圓圓被拍到身形微發福，和過去纖瘦體態大不同，疑似懷了第二胎，但對此，經紀人已正式否認。

外型有氣質又甜美的高圓圓早年拍廣告出道，曾因《單身男女》獲得香港金像獎影后提名，2012年她拍攝電影《搜索》和趙又廷傳出相戀，不久趙又廷被問到此事大方承認，直說：「圓圓是一個很好的女人，我很珍惜她，也請大家盡量保護她，不要傷害她。」小倆口往後便常被拍到在機場親吻，或一同來台約會。

結婚後，趙又廷和高圓圓不改放閃作風，常被拍到一起現身咖啡廳約會，高圓圓也透露自己拍戲時老公會愛相隨，帶女兒進劇組陪她，讓外界都見證了高圓圓真的是嫁給了愛情的美好童話。近日，週刊拍到趙又廷、高圓圓帶女兒現身內湖和趙樹海團聚，「又圓夫妻」還在街上玩親親，傳聞高圓圓有孕在身，據《三立新聞網》報導，經紀人代為否認說：「沒有啦！謝謝關心」，並表示高圓圓之後還會進新劇組，但因為還沒確定所以無法公開，也有可能接洽在台灣的工作。

高圓圓2019年生下女兒後，一度被指外型因當媽勞累而衰老，她高EQ表示每天花很多時間照鏡子，最清楚自己外型變化的人就是自己，對於外界諷刺話語她不在意，無意迎合大家的期許，她也透露自己沒有發朋友圈的習慣，並不是封鎖了身邊友人觀看權限，只因想說的話都有「家裡那個人」可以傾訴，不用發文、不玩社群媒體也沒關係，一番話可說是放閃到底。