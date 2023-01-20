台灣彩券公司推出最高頭獎獎金「2000萬超級紅包」刮刮樂，台東1對情侶在更生路吉時發彩券行幸運刮中100萬元獎金，直接領走扣稅後的80多萬元現金，小兩口開心的表示，賺到「人生第1桶金」。

有網友在臉書社團「台東大小事」貼文說， 坐在他邊的情侶也太幸運了吧！刮2000元刮刮樂中100萬，老闆馬上去領錢換給她，還準備好鞭炮請他們放，領現金高高興興的離開，太羨慕啦， 不過他馬上也中獎10萬元，可以開心過年。

彩券老闆說，這對年輕情侶昨天下午4點多到店內買了3張2000元的「2000萬超級紅包」，刮到第3張時，兩人突然興奮起來，直呼「刮中了、刮中了」，經核對刮中100萬元獎金。

老闆表示，這對情侶沒有帶走中獎彩券，直接兌換現金，扣除相關規定的稅後，領走近80萬元現金。他隨後也放鞭炮慶祝，很多人得知消息也來沾沾喜氣。

據了解，台彩推出的「2000萬超級紅包」共有7個頭獎2000萬元、10個200萬元＋賓士休旅車及850個100萬元。台東昨天刮出首個100萬元獎金。