一名曾在知名綜藝節目擔任吳宗憲的助理主持人竟涉嫌性侵網友，該名吳姓男子前年在網路上約男網友到自己開設的文創店「聊天」，沒想到吳男到場時卻說「把你全身脫光，然後狠狠的X你一頓」，對方嚇得恐慌症發作，全身癱軟抽筋，吳男竟還繼續為對方口交、用手指插入肛門，法官判刑3年6月。

判決書指出，吳男前年1月底凌晨透過網路聊天室認識患有恐慌症而欲找人聊天的甲男，以見面聊天為由，邀約甲男搭計程車到台中某文創店（吳男住所）後，吳男突說「我就想看看你是怎樣的人，這個時間點誰會出來跟你聊正經的事」，甲男發覺有異就偷開啟手機錄影功能。

吳男後來又說「我現在最想做的事就是把你全身脫光，然後狠狠的X你一頓，然後讓你知道有多爽，然後你就開開心心坐車回家」、「我想要看這種有恐慌症或有焦慮的這種人，被X會叫成什麼樣子，我想要看這種人壓抑了這麼久，就沒有性慾了好可憐」，甲男遭摩蹭下體後掙脫反抗，卻因害怕造成恐慌症發作癱軟在地、全身抽筋，吳男仍繼續壓制對方，並為其口交，用手指插入肛門和手淫。

法院一審判吳男無罪，案經上訴，吳男仍堅稱沒有違反對方意願，對方還稱很舒服，二審法官認為2人相約時並未言明發生關係，且甲男在店裡也明確表達拒絕，因此改判吳男3年6月徒刑，全案定讞。