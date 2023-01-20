今年春節假期長達10天，鶯歌陶瓷博物館23至29日（初二至初八）推出「2023春節活動－幸福兔兒（TOUR）」，其中「泥兔蓋幸福」集章活動，每天免費提供限量200份「陶板集章包」，民眾可跟著指引在本館及戶外陶瓷藝術園區，尋找可愛的泥兔印章，用壓印玩陶的方式許下新年願望。

陶博館館長張啟文表示，陶博館一向是民眾出遊的熱門地點，春節期間特別安排推出，跨年齡參與、隨意上手及多元互動的體驗活動、表演與展覽，邀請闔家親臨用陶藝歡喜迎新春。

陶博館表示，陶藝研習室的「兔年吉祥掛飾」，邀大家用兔年特製的陶土印章，隨心所欲地在土版上壓印可愛的兔子圖案，就完成討喜吉祥掛飾。而兒童體驗室則推出「小福兔迎新春」，將多彩的輕質土，捏塑出水滴、波浪、圓點等形狀，組合成一隻手裡拿著彩繪小陶盆的小兔子，輕鬆完成一件超級療癒又實用的桌上收納小物。

24至29日（初三至初八）每天下午2時30分帶給民眾不一樣的精彩街藝演出「愛秀兔」。初三、初四高人氣「氣球師Alan施又仁」氣球互動秀，結合魔術、雜耍、喜劇等各式技能，引領觀眾一起度過奇幻又歡樂的時光。

初五、初六由風趣的「魔術師偉德」與民眾近距離幽默互動，酷炫的魔術手法及道具，帶來魔幻視覺饗宴；初七、初八「氣旅人生MR.香蕉」的蕉心好朋友氣球秀，結合神奇腹語、動感十足的舞動和配樂，做出各種可愛逗趣、色彩亮麗的氣球造型，令人目不睱給。精彩連連的表演好玩有趣，是賀歲走春不能錯過的好去處！