AIM-120空對空飛彈

在短短24小時內，有關F-16和F-15E的機密文件陸續在線上外洩給遊戲玩家。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）報導，2023年1月 17 日那天，有關AIM-120空對空飛彈的資訊出現在「戰爭雷霆」（WarThunder）遊戲論壇上，到了18日，許多有關F-15E的資料又出現同一論壇上。而AIM-120是F-16的武器裝備之一，網上外洩的資料攸關F-16要如何發射這款飛彈。

論壇作者還貼出證明文件，但後來相關文件已被移除。而移除文件的版主說，裡面有不宜外洩的資訊。然而，版主的刪除行動隨即引發論壇玩家的熱烈討論。他們說，儘管這些文件上有「機密」字樣，但由於文件的保密時效已過，因此版主無權刪除。儘管抗議聲此起彼落，但版主並未把文件放回去。

而負責開發這款遊戲的，是知名獨立遊戲開發商Gaijin Entertainment。事實上，這並不是論壇中第一次出現這類敏感資訊。2021年時，公司改變了分享這類資訊的規則。儘管遊戲開發商不斷呼籲，並更改規則，但仍無法阻止玩家張貼這類敏感資訊。

或許聽來矛盾，又令人忍俊不禁，那就是論壇成員之所以會把這類機密文件外洩，主要是由於不滿遊戲中的戰機和武器設計。他們想要看來更逼真的內容物，因此認為最好的方式，就是提供遊戲開發商原始機密文件，以解決圖像和設計問題。

儘管遊戲玩家是利用以往和現代不同的武器系統對戰，但WarThunder說，他們從不用真正的機密文件來為遊戲內的電腦影像建模。此外，該公司也說，只要類似資訊出現在論壇，就會被刪除。

而Gaijin Entertainment是匈牙利電玩公司，總部設在布達佩斯。最初它是2002年時，由俄羅斯孿生兄弟安東（Anton）和基里爾‧尤金采夫（Kirill Yudintsev）所創設，2015年時公司從俄羅斯遷往布達佩斯，當時據悉員工有200人。