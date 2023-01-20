先前有志工在臉書發文，表示基隆市新建的寵物銀行處於沒有水供應的狀況。基隆市政府表示，自新市府團隊到任後，便積極解決寵物銀行相關工程的問題，目前已經全面通水通電，確保收容的犬貓可以不受凍餓，安心過年。

去年12月有寵物銀行志工在臉書發文，表示基隆市新建的寵物銀行沒有水電，電力使用動物醫院電力，供水也僅能購買自來水車搭配礦泉水。連當時還未接任基隆市長的謝國樑，都發文關切。

謝國樑接任後，也積極關心寵物銀行相關工程。基隆市產發處長林鼎超便多次到寵物銀行視察工程進度。林鼎超19日視察時，確認寵物銀行緊急申請的臨時用電及臨時用水已經完成接通，除有一處水管有漏水情況，已要求廠商修復外，已可確保新建的寵物銀行用電及用水無虞。

另外，為確保收容的動物所需，動保所也已經預定3車水車備用，過年期間每日都有動保員到班輪值，務必給收容的毛小孩最好的照顧。

基隆市動保所表示，寵物銀行目前是確實有供電，也有預備保暖設備，電動百葉也已可用，不會有動物在寒流期間受凍情形。林鼎超也抽驗了部份動物舍水籠頭，確定都有水。

至於寵物銀行的使用執照何時能夠取得，林鼎超表示，目前寵物銀行仍有部分工程有待廠商改善，將在相關工程缺點改善後，才可能取得使用執照，以確保寵物銀行工程品質。