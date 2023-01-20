金門縣長陳福海今（20日）一早前往傳統市場實地了解春節供貨狀況及關切攤商生計。（縣府提供）

金門縣長陳福海今（20日）一早前往傳統市場實地了解春節供貨狀況及關切攤商生計。（縣府提供）

春節連假第1天，適逢小年夜，家家戶戶忙著採辦年貨，金門縣長陳福海今（20日）一早前往傳統市場實地了解春節供貨狀況及關切攤商生計，各地市場生鮮蔬果、雞鴨魚肉到貨量充足。陳福海感謝攤商們辛勞，也祝大家生意興隆賺大錢、諸事大吉、佳節愉快、闔家平安。

陳福海在金湖鎮鎮長陳文顧、金沙鎮鎮長吳有家、金城鎮鎮長李誠智及建設處代理處長李銘培陪同下前往各傳統市場了解各種產品供貨情形。清晨7時許，陳福海先前往金湖公有零售市場，隨後再前往沙美市場及東門菜市場向大家拜年。

縣政府表示，雖然現在金門擁有多處新式賣場，但態度親切、醇厚人情、價格彈性及歷史記憶仍是傳統市場不可取代的獨特價值，因此有不少人仍選擇前往傳統市場購買年貨。

縣府建設處表示，歲末年終，大家都忙著採辦年貨，新的一年，縣府將持續推動縣政建設，其中針對傳統市場的營運空間也將補強與改善，東門中繼市場將於農曆年後啟用，沙美市場改建案也將進入設計規畫階段。

此外，傳統市場硬體設備更新改善將持續推動，讓購物環境可以更為舒適，同時將導入經濟部樂活市場星級認證輔導，軟硬兼具，新舊共融，以吸引更多年輕朋友走進傳統市場購物，讓服務層面更為精進，提供縣民友善舒適的購物環境。