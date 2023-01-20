育有5名子女的46歲王男2021年3月間到金錢豹酒店續攤，喝到爛醉，無照駕駛朋友的賓士車離開，凌晨闖紅燈撞死22歲的李姓女子，他擔心無照酒駕曝光，棄車逃逸直到當天下午才向警方投案，竟瞎扯「以為自己撞到鬼」。台中地院認定他惡性重大，以公共危險、肇事逃逸等罪，將王男判刑7年2月。未料檢方及王男均上訴，但全遭二審駁回，維持原判。

從事塑膠料回收工作的王男，2014年間因酒駕被判刑、吊銷執照。他在2021年3月17日晚間9時許，開陳姓友人的賓士車到中市1家活蝦餐廳與友人聚餐，隔天凌晨又開該車到金錢豹酒店續攤，喝到凌晨駕駛賓士車返家。

王男酒駕在18日凌晨3時57分行經南區三民西路與東興路口時，闖紅燈衝撞1輛超商物流車，物流車翻覆造導致坐在副駕駛座的22歲林女傷重不治，駕駛林男也受傷送醫。

王男擔心無照酒駕曝光，竟棄車逃逸，直到當天下午3時許才向警方投案。他辯稱，知道自己撞到東西了，因有看到黑影，「我覺得我撞到鬼」，並辯稱他對路況不熟悉，行經路口時在操作導航，沒注意到行車號誌才發生車禍。

王男投案時距案發後約12小時，已測不出酒精濃度。一審法官根據相關證人作證，認定他酒後駕車，審酌他有酒駕前科、撫養5名子女及坦承犯行等，依酒駕致人於死、肇事逃逸等罪，判刑7年2月。

檢方認為判太輕上訴，王男也上訴。二審法官發現他夜間行車沒開燈還闖紅燈，完全未注意車速、號誌，事故前沒減速，二審認為一審量刑、認事用法均無違誤予以駁回。

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