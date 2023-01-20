2萬株當季草花，五彩繽紛。（花蓮縣府農業處提供／王志偉花蓮傳真）

七星潭有著名海景，附近曼波園區花海繽紛。（花蓮縣府農業處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣政府農業處在七星潭曼波園區，種植2萬株金魚草、四季秋海棠、孔雀草等當季草花，一串紅、一串紫，呈現五彩繽紛、絢爛盛開的花海美景，附近農好基地展館、四八坑道也都在春節期間開放參觀，春節連假民眾可以到園區走春，欣賞花海美景。

花蓮七星潭絕美海景，是地方著名觀光據點，在過年前夕，縣府農業處利用各式草花點綴七星潭曼波園區，縣長徐榛蔚表示，園區內融入螺心花海概念，設計友善可進入花海的拍照空間，讓遊客可以直接入內拍照，沿著灌木路線、浪漫的白色鐘塔，園區內處處都是好拍的角度。

此外，七星潭曼波園區內的農好基地展館，以「四季食養．農村演義」展覽介紹花蓮農村社區優質農特產品，並利用圖文版面與實品呈現農村達人，以及各社區、休閒農業區的各式季節伴手禮品。縣府也一併整理園區內行走步道以及四八坑道設施內改善。

農業處公布：四八坑道，春節期間20日至29日免登記開放，時間為早上9時至11時30分，下午2時至4時30分；曼波園區為開放空間，農好基地開放時間為早上8時30分至中午12時，下午1時30分至下午5時，歡迎民眾前往園區走春，呼吸新鮮空氣。

農業處長陳淑雯表示，請民眾維護得來不易的園區環境，勿踏進花卉種植區域，愛惜公共設施，全區禁止吸菸，亂丟垃圾，步道請勿亂吐口香糖及檳榔汁，歡迎春節拍照打卡留下生活回憶。