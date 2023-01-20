春節連假前的最後上班日，不僅公司行號忙著大掃除，各家戶也積極整理環境，導致垃圾量明顯增加。台南市城西、永康等2座垃圾焚化廠，19日合計單日進場垃圾量達2146噸，與上周四進廠垃圾量1384噸相比，足足增加762公噸，增幅高達55％。環保局預估，今、明2天的垃圾量與平日相比「只多不少」，收運時間將有延誤，希望民眾多加體諒。

環保局長許仁澤表示，平日垃圾車一晚平均收2至3趟，但19日因垃圾量暴增，部分垃圾車甚至增加到5趟，也拉長收運的時間，讓民眾等候較長的時間，環保局為此深感抱歉。

許仁澤認為，今天小年夜及明天除夕，全體清潔隊員也會加班清運垃圾及資源回收，但因預估垃圾量與平日相比「只多不少」，儘管各區隊的清潔隊員幾乎全數動員加班，垃圾車也會盡全力加速清運，但因受限車輛載運量能及清運安全性，若收運時間有所延誤，希望民眾能耐心等候，也請不要對清潔隊員有太多苛責，環保局一定會完成清運工作。

市長黃偉哲表示，春節連假的小年夜及除夕，清潔隊員都辛苦加班清運垃圾，希望讓台南市有更好的假期環境，也呼籲市民朋友能夠在平日生活中，力行垃圾源頭減量及資源回收，多多使用可重複清洗的餐具、自備購物袋、飲料杯及環保餐盒等，一起為垃圾減量努力。