這些年台灣新南向政策逐漸開花結果。財信傳媒董事長謝金河表示，去年台灣對東協10國出口806.19億美元，其中，台灣出口新加坡295億美元最重要，其次是馬來西亞的170億美元，再來是越南147億美元，但近期越南政權變天，總書記阮富仲倒向中國大陸，由於越南出口有四分之三是外國企業貢獻，若政府體制走回頭路，對台商影響很大，最近台商慢慢感受到肅殺之氣。

謝金河在臉書發文指出，台灣去年出口情勢大略的輪廓如下：中國仍然是台灣出口單一最大市場，不過比重從最高的43.9%到去年降到38.8%；美國則從10.5%上升至15.7%，這符合地緣政治的變化。不過，台灣這些年推動的新南向政策，正逐漸發揮效益。

他分析，去年一年，台灣對新南向18個國家出口968.87億美元，占比20.2%。大約是出口到中國1859.75億美元的一半，其中，對東協10國出口806.19億美元，從出口值來看，台灣出口到新加坡295億美元最重要，其次是馬來西亞的170億美元，然後是越南147億美元。再往下菲律賓76億美元，泰國75億美元，被視為兵家必爭的雙印，台灣仍有待加強。

謝金河說，台灣對印度出口53.18億美元，對印尼只有32.15億美元，如果從人口的比重來看，台灣發揮的還不夠，尤其是印尼呈現年年下滑的跡象，十分奇怪；印度則是緩慢上升。從美國財長葉倫主張「友岸外包」（Friend-shoring）政治指引，雙印仍有很大發展的空間。

他認為，東協各國的政治體制變革要多留意，像越南對台灣的重要性正與日俱增，但最近當過總理的國家主席阮春福及他的兩個副手副總理都下台，77歲總書記阮富仲一統政權，且倒向中國，越南的改革開放紅利似乎走到盡頭，去年越南政府逮捕銀行負責人，河內股市大跌55%，胡志明股市下跌37.6%，看起來不太尋常。

謝金河表示，去年越南正好對比2021年封城的2.58%，全年出現8.02%的高成長，不過越南出口多半是外國人貢獻，去年越南出口3718.5億美元、成長10.6%，外資企業出口2767.6億美元、占比達74.4%，也就是說越南出口有四分之三是外國企業貢獻的。未來越南政府體制如果走回頭路，對台商的影響會很大，最近台商慢慢感受到肅殺之氣。

他直指，如果越南有變數，馬來西亞、泰國、菲律賓對台灣的重要性會提高，泰國的生產基地角色會更彰顯。從貿易額來看，泰國、菲律賓和澳洲都在75億美元上下，會有更大的空間。

謝金河提到，去年台灣出口到不丹100萬美元，不知道內容是什麼？緬甸又重回軍政府，去年台灣對緬甸出口只有1.92億美元，台灣在新南向18國，有半數以上國家仍然有待開拓。