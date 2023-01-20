桃園市長張善政上任不到1個月，百日政績備受各界關注，針對綠營頻端出前朝與張比較，張善政淡定回應，營養午餐、長者三節禮金等政策，過完年就可實施，一步一腳印陸續上路，對這些干擾不放心上，做該做的事就好。至於現今地方與中央政黨色彩不同，該如何爭取建設預算？張則說，前桃園市長鄭文燦若到中央服務，相信會一樣關心桃園發展。

張善政表示，先前準備推動的營養午餐、長者三節禮金，都是過完年或開學就馬上能實施，幼兒園5歲的免費大班也一樣陸續按部就班在上路。百日政績是所有縣市首長要面對的檢驗，他會保持平常心一步一腳印，至於綠營的干擾就不放在心上，定下心把該做的事做好。

至於近期桃園公共工程總體檢進度，張善政說，除先前記者會公布的三項大工程外，最近還有納入其他工程，工程體檢總顧問李鴻源已率專家學者團隊到平鎮停車場勘察，也有初步的結論，是結構設計問題偏多，待委員會細部結論確認後再向大家報告。張善政也說，檢驗過去工程品質並非一兩天就能完成，需專業人員花時間檢驗，不能急就章，一定會把真正的原因找出來向市民報告。

針對桃園浮現公共工程問題，是否認為與執政黨包袱有關？張善政回應，不會特別說是什麼包袱，工程是相當深的專業，他們會由專業角度切入並找出問題，例如是否是制度面問題或人手不足導致無法詳盡檢查等，在體檢結論出爐前，他不會下定論說綠營怎樣不好，目前講這種話太早了。

外界關注桃園地方政府與中央政黨色彩不同，未來如何爭取建設造福市民，張善政表示，現在媒體報導鄭文燦到中央服務的機會應該滿高的，若鄭順利去中央，相信關心桃園的心還是一樣的，所以不是藍綠的問題，無論是他、鄭文燦或中央其他部長，相信都很關心桃園的發展，畢竟桃園是國門，發展得好就讓台灣有光，這是大家非常清楚的共識。