近年退休並默默環遊世界的阿里巴巴創辦人馬雲，行蹤一直備受關注。香港經濟日報引述消息指馬雲近日現身香港，並會晤重量級財金界人士，甚至可能會在香港過年。

香港近期大幅放寬出入境旅遊限制，無疑方便中國及海外政商界到港處理事務，估計更多財金界大咖會陸續飛往香港。

今年1月上旬，馬雲在泰國曼谷現身，他去探訪了當地米芝蓮大排檔品嚐美食，並且與泰國拳王「切磋」拳擊，照片曝光後，迅速引發廣泛熱議。

自2020年10月的上海外灘金融峰會後，馬雲鮮少公開露面，而是周遊列國，繼他被目擊出現在美國、西班牙、日本等地後，本月初被爆到訪泰國曼谷考察正大集團，並獲正大集團董事長謝國民親自接待，有指他可能是為考察東南亞國家的農業相關企業。

北京近期頻頻對互聯網行業釋出監管鬆綁的訊號，日前阿里巴巴旗下蟻蟻集團整改出現突破，曾身陷蟻蟻上市風波的馬雲雖偶有露面，但仍然保持低調。