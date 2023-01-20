車隊在抵達彰化市時，縣長王惠美特地請所有小騎手吃牛排，還致贈單車水壺，給予他們最大的鼓勵。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣二林鎮原斗國中小單車社，趁著年前進行環繞彰化半線學習之旅，16位小騎手短短2天就騎了130公里，環繞整個彰化，為了6月的「比南方更南－南臺灣單車走讀旅行」畢業挑戰做準備。車隊抵達彰化市時，縣長王惠美還請小騎手們吃牛排，給予他們最大的鼓勵。

環繞彰化半線學習之旅，途經竹塘、大城、芳苑、鹿港、彰化市、花壇、社頭、二水、溪州後，最後回到學校。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

原斗國中小去年才成立登山社，時間不算長，不過已經完成原斗到鹿港鎮的單日來回52公里挑戰，日前16位學童從學校出發，展開環繞彰化半線學習之旅，途經竹塘、大城、芳苑、鹿港、彰化市、花壇、社頭、二水、溪州後，最後回到學校。

王惠美期許他們在騎乘單車的旅途中，能夠感受彰化的熱情，並更加認識彰化這片土地，親鄉愛土。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

而車隊在抵達彰化市時，縣長王惠美特地請所有小騎手吃牛排，還致贈單車水壺，給予他們最大的鼓勵，期許他們在騎乘單車的旅途中，能夠感受彰化的熱情，並更加認識彰化這片土地，親鄉愛土。

教育處表示，原斗國中小單車社成立是家長會洪毅豪所發起，其認為後疫情時大，應加強學童體能，鍛鍊生活應用能力，募集單車與配備共20萬，16位小騎手在老師的訓練下，騎乘單車穿梭在原斗鄉間小路，以實際行動進行鄉土踏查。

校長王心怡表示，單車課程結合既有學科，設計成「主題式學校本位課程」，導入品格力以提升學生的熱情、恆毅與社交智慧；去年12月完成鹿港單日來回52公里旅程，今年順利在除夕前完成彰化半線騎行，讓學生更有信心挑戰四天三夜「比南方更南－南臺灣單車走讀旅行」的畢業挑戰。