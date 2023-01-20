福爾摩沙台新夢想家球團20日宣布，土耳其籍禁區好手卡拉曼（Ilkan Karaman）正式加盟，這名擁有NBA資歷的優質鋒線，或許能夠幫助目前暫以5勝10敗位居第5的夢想家重新振作，他將跟波因特、吉爾貝克兩名洋將輪流上陣，夢想家下一場比賽將於28日坐鎮洲際迷你蛋主場面對新竹街口攻城獅。

32歲的卡拉曼身高6呎9吋（約205公分），並擁有7呎（約213公分）臂展，過去曾在NBA 2012年選秀以第二輪第57順位被布魯克林籃網隊選中，卡拉曼不僅具身材優勢，同時具備靈活的腳步、優異的爆發力與出色的投射能力，是位全方位的禁區球員。卡拉曼職業生涯主要效力於歐洲頂級聯賽，包含土耳其籃球超級聯賽及法國籃球甲級聯賽等，具有豐富的賽場經驗。

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，卡拉曼屬敏捷性佳的優質中鋒，又具有成熟多元的進攻手段，「卡拉曼的加入能夠補足我們的身高劣勢，不僅能在防守方面帶給對手壓力，也能在進攻端為球隊挹注得分火力！」總教練賴柏霖也提到，卡拉曼擁有很好的機動性，打法全面且無私，也具有外圍投射能力，期待他的加入能為球隊帶來正面的化學效應！

卡拉曼也表示，非常期待可以加入夢想家，透過影片觀看夢想家的賽事時就可以感受到震撼的場館氛圍以及球迷們的熱情，「我一直很希望可以來到台灣打球，已經迫不及待想儘快加入球隊訓練，也希望能盡快融入體系，跟上隊友們的腳步為球隊爭取勝利！」